Фото: кадр из клипа/Little Big
11 апреля запомнится многим: бесплатный онлайн-концерт даст группа Little Big. Подключиться к безумному рейву может каждый – причем не покидая вынужденной самоизоляции. Концерт, для которого группа подготовила «особенную программу», начнется в 20.00 в Яндекс-эфире.
Возникшая в 2013 году петербургская группа под руководством Ильи Прусикина изначально позиционировала себя как фрики и быстро снискала славу за границей. К 2018-2019 году многомиллионная армия поклонников у Little Big появилась и в родной стране. Прежде всего — благодаря провокационным клипам.
Этой весной группа с песней Uno должна была представлять Россию на «Евровидении». Однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Судя по всему, после первой реакции на отмену конкурса солист команды Илья Прусикин перестал унывать и продолжил заниматься творчеством: «Мы уехали за город,. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать» – рассказал он в своем инстаграме.
Также музыканты объявили свой собственный конкурс «Карантиновидение»: «Запиши песню, сними минутный клип на телефон и возможно о тебе узнает страна, а возможно и весь мир!». Отметим также, что потеряно еще не все: в мае планируется специальное шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light. Программу проведут ведущие «Евровидения» из Нидерландов, а участие в ней примут все страны, который должны были соревноваться за победу в конкурсе-2020.
Начало концерта в 20.00 по ссылке. Не забудьте сделать разминку перед концертом: не танцевать, глядя на них, невозможно.
18+
«Фонтанка.ру»
11 и 12 апреля на странице tv.fontanka.ru вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.
11 апреля на сайте нашего проекта #безантракта пройдет показ спектакля «Гамлет.eXistenZ» Камерного театра Малыщицкого. Премьера работы Петра Шерешевского состоялась несколько лет назад, но в эти непростые дни ее актуальность взлетела на новый уровень: принц датский тут оказывается геймером, с головой ушедшим в виртуальную реальность.
12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина.
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.