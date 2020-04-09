

Фото: кадр из клипа/Little Big

Онлайн-концерт королей отечественного рейва Little Big

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11 апреля запомнится многим: бесплатный онлайн-концерт даст группа Little Big. Подключиться к безумному рейву может каждый – причем не покидая вынужденной самоизоляции. Концерт, для которого группа подготовила «особенную программу», начнется в 20.00 в Яндекс-эфире.

Возникшая в 2013 году петербургская группа под руководством Ильи Прусикина изначально позиционировала себя как фрики и быстро снискала славу за границей. К 2018-2019 году многомиллионная армия поклонников у Little Big появилась и в родной стране. Прежде всего — благодаря провокационным клипам.

Этой весной группа с песней Uno должна была представлять Россию на «Евровидении». Однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Судя по всему, после первой реакции на отмену конкурса солист команды Илья Прусикин перестал унывать и продолжил заниматься творчеством: «Мы уехали за город,. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать» – рассказал он в своем инстаграме.

Также музыканты объявили свой собственный конкурс «Карантиновидение»: «Запиши песню, сними минутный клип на телефон и возможно о тебе узнает страна, а возможно и весь мир!». Отметим также, что потеряно еще не все: в мае планируется специальное шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light. Программу проведут ведущие «Евровидения» из Нидерландов, а участие в ней примут все страны, который должны были соревноваться за победу в конкурсе-2020.

Начало концерта в 20.00 по ссылке. Не забудьте сделать разминку перед концертом: не танцевать, глядя на них, невозможно.

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«Фонтанка.ру»