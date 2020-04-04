Фото: предоставлено организаторами
Легендарный коллектив — Белорусский государственный ансамбль «Песняры» — споет в прямом эфире «Фонтанки» субботним вечером. Часть выступления коллектива будет посвящена 50-летию его основания: артисты молодого поколения ансамбля исполнят хиты, проверенные временем, — «Беловежская пуща», «Косил Ясь конюшину», «Вологда» и многие другие песни. В программе возможно участие Анатолия Кашепарова, солиста ВИА «Песняры» и Заслуженного артиста Белорусской ССР, — но пока точно неизвестно, сможет ли он поучаствовать в онлайн-концерте.
Ансамбль развивается, в его исполнении звучат новые произведения — они также будут спеты в прямом эфире. И, конечно, музыканты ответят на вопросы — 4 апреля в 19.00 на странице.
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«Фонтанка.ру»
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
Необязательно выходить из дома, чтобы хорошенько попсиховать: достаточно полистать новостную ленту. Такого рода стресс хуже вируса или он может быть полезным? Объяснят в ДК Лурье, онлайн, 5 апреля.
Для аналитиков горячий сезон: исследовать, как изменяются наши интернет-пристрастия во времена, когда гулять можно только в интернете. 6 апреля Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club продолжат изучать новую реальность в лекционном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Подключайтесь, все бесплатно.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Летний фестиваль «Точка доступа» сориентировался очень быстро и объявил сбор заявок на спонтанную онлайн-программу. Первый творческий итог можно будет увидеть 31 марта