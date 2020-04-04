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«Песняры» #безантракта споют про Вологду и Беловежскую пущу в прямом эфире

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Легендарный коллектив — Белорусский государственный ансамбль «Песняры» — споет в прямом эфире «Фонтанки» субботним вечером. Часть выступления коллектива будет посвящена 50-летию его основания: артисты молодого поколения ансамбля исполнят хиты, проверенные временем, — «Беловежская пуща», «Косил Ясь конюшину», «Вологда» и многие другие песни. В программе возможно участие Анатолия Кашепарова, солиста ВИА «Песняры» и Заслуженного артиста Белорусской ССР, — но пока точно неизвестно, сможет ли он поучаствовать в онлайн-концерте.

Ансамбль развивается, в его исполнении звучат новые произведения — они также будут спеты в прямом эфире. И, конечно, музыканты ответят на вопросы — 4 апреля в 19.00 на странице.

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«Фонтанка.ру»