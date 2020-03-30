Фото: официальная страница в ВКонтакте
30 марта «Фонтанка» в рамках проекта #безантракта покажет спектакль Большого театра кукол «Рикки-Тикки-Тави». В основу постановки главного режиссёра БТК Руслана Кудашова и его творческой команды положен одноименный рассказ писателя Редьярда Киплинга из «Книги джунглей».
Все знают историю храброго мангуста Рикки-Тикки-Тави, спасшего семью англичан от смерти от укуса змей, как минимум по красивому мультфильму. Действие сказки разворачивается в джунглях, а героями истории становятся экзотические животные – мускусная крыса Чучундра, птичка-портной Дарзи, индийские кобры Наг и Нагайна и другие животные.
Художник Марина Завьялова создала на сцене настоящие тропические джунгли в стиле Анри Руссо. Герои спектакля, которых играют молодые актеры БТК, представлены на сцене с помощью кукол, масок и необычных костюмов. Постановка наполнена танцами и пластическими номерами, музыку к которым сочинил Анатолий Гонье.
Спектакль предназначен для зрителей от шести лет. Продолжительность 45 минут.
Трансляция начнется в 15.00 на сайте.
«Фонтанка.ру»
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