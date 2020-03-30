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Марк Тишман выступит в эфире #безантракта

«Фонтанка.ру» продолжает серию онлайн-встреч со знаменитостями в эфире проекта #безантракта. 30 марта из Москвы к нам присоединится лауреат «Фабрики звёзд» и шоу «Две звезды» Марк Тишман.

Профессиональный музыкант и один из самых востребованных поп-артистов России обещает «настоящую творческую встречу, очень живую». Тишман не только исполнит свои самые популярные хиты, но и прочитает собственные стихи и исполнит отрывки из своего спектакля «Лица. Эффект отсутствия».

Марк Тишман обрел известность в 2007 году, когда занял второе место в телевизионном музыкальном проекте «Фабрика Звёзд-7». В 2009 году он победил на шоу Первого канала «Две звезды-3».

Включайте в 19.00 онлайн-фестиваль #безантракта.

«Фонтанка.ру»