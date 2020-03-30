«Карантин, к сожалению, — это надолго». Биолог — о том, как ищут вакцину от коронавируса, и почему Россию может спасти «авось»

28 марта 2020, 14:59

Как мировую экономику подкосила одна-единственная летучая мышь, с которой «перескочил» на человека коронавирус? Почему карантин продлится гораздо больше, чем неделю, а Россию может спасти безалаберное отношение к медицине. Об этом молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказала в новом проекте Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club #ЧТО ПРОИСХОДИТ. Лекцию транслировал проект «Фонтанки» #безантракта.

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