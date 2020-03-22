Фото: vk.com/dobranotch
В связи с отменой большого гастрольного тура по Европе самый заводной петербургский клезмер-коллектив, «Добраночь», даст 22 марта онлайн-концерт для поклонников по всему миру.
В репертуаре группы – русская, еврейская, цыганская и балканская народные традиции. И она ежегодно его пополняет, путешествуя по миру и общаясь с народными музыкантами разных стран. Музыку «Добраночи» можно услышать в телесериалах, художественных и документальных фильмах.
Музыканты решились на такой необычный для себя формат – без зрителей ¬– прежде всего, чтобы компенсировать зарубежным поклонникам группы вынужденное расставание — поэтому не удивляйтесь, что ребята будут обращаться к интернет-публике на английском языке. Но музыка — язык универсальный. Особенно в их случае: ведь в программе коллектива — песни и композиции не только русские, но и балканские, еврейские и цыганские.
Большинство песен в программе «Музыка против вируса» — с последнего альбома коллектитва «Merčedes Kolo».
Включайтесь в 18.00 на странице нашего нового проекта #безантракта. И помните — под их музыку трудно устоять на месте и придется плясать.
«Фонтанка.ру»
22 марта в 15.00 в рамках нашего нового проекта #безантракта состоится онлайн-показ «Сказки о потерянном времени» по пьесе Евгения Шварца. Премьера спектакля прошла в ТЮЗе им. Брянцева в сентябре.
Гаденыш размером в миллионную долю миллиметра в считанные дни изменил жизнь всей планеты. Как бороться с тревожностью? Что покупать, а на что не тратиться? Как не потеряться на рынке труда? И (в любом случае) как защититься — расскажут самые разные специалисты из коворкинга «Ясная поляна» онлайн и бесплатно, с 23 по 27 марта.
Детские каникулы начинаются с Пушкина. Мультижанровый спектакль для публики 0+ покажет «Фонтанка» в понедельник 23 марта в прямом эфире в рамках онлайн фестиваля #безантракта.
Теодорос Терзопулос снова ставит на сцене Александринского театра. «Маузер» (1970) – вариация на тему «Тихого Дона» Михаила Шолохова с вкраплениями из «Конармии» Исаака Бабеля. Премьеру спектакля сыграют без зрителей, на большой сцене, в прямом эфире 21 марта.
С 19 марта в кино начнут показывать «Троллей» — продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. Про веселых разноцветных существ, которые поют песенки, обнимаются и вообще не знают горя. Сиквел представляет своеобразный батл между героями, которые все вместе пытаются победить злодейку-рокершу, что норовит обесцветить их пеструю вселенную.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».