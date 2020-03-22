

Фото: vk.com/dobranotch

Музыка объединит поклонников «Добраночи» со всего мира: группа даст концерт онлайн

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В связи с отменой большого гастрольного тура по Европе самый заводной петербургский клезмер-коллектив, «Добраночь», даст 22 марта онлайн-концерт для поклонников по всему миру.

В репертуаре группы – русская, еврейская, цыганская и балканская народные традиции. И она ежегодно его пополняет, путешествуя по миру и общаясь с народными музыкантами разных стран. Музыку «Добраночи» можно услышать в телесериалах, художественных и документальных фильмах.

Музыканты решились на такой необычный для себя формат – без зрителей ¬– прежде всего, чтобы компенсировать зарубежным поклонникам группы вынужденное расставание — поэтому не удивляйтесь, что ребята будут обращаться к интернет-публике на английском языке. Но музыка — язык универсальный. Особенно в их случае: ведь в программе коллектива — песни и композиции не только русские, но и балканские, еврейские и цыганские.

Большинство песен в программе «Музыка против вируса» — с последнего альбома коллектитва «Merčedes Kolo».

Включайтесь в 18.00 на странице нашего нового проекта #безантракта. И помните — под их музыку трудно устоять на месте и придется плясать.

«Фонтанка.ру»