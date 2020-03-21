

Фото: предоставлено организаторами

Комедией Шекспира "Фонтанка" откроет цикл онлайн-трансляций "Без антракта"

Коронавирус не пустил зрителей на премьеру "Сна в летнюю ночь", что планировалась в Театре на Васильевском. Но премьере – быть. 21 марта в 19.00 артисты сыграют ее для читателей – а теперь и зрителей "Фонтанки". Этим спектаклем мы открываем наш проект.

Первый показ спектакля Руслана Нанавы с участием Давида Бродского, Елены Мартыненко, Светланы Щедриной, Романа Зайдуллина и других можно будет увидеть на странице tv.fontanka.ru.

"В нашем спектакле действуют две группы персонажей: боги и люди. Мы не ставим спектакль про каких-то мифических эльфов, инопланетян, мы делаем его про людей, поэтому наделяем богов человеческими качествами", — рассказывает о постановке режиссёр.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Рекомендуемый возраст зрителей – 16+.

Онлайн-марафон "Без антракта" – это бесплатные живые трансляции из театров, концертных залов и музеев, а также из студии "Фонтанки" – для наших читателей.

"Фонтанка.ру"