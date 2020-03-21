Фото: предоставлено организаторами
Коронавирус не пустил зрителей на премьеру "Сна в летнюю ночь", что планировалась в Театре на Васильевском. Но премьере – быть. 21 марта в 19.00 артисты сыграют ее для читателей – а теперь и зрителей "Фонтанки". Этим спектаклем мы открываем наш проект.
Первый показ спектакля Руслана Нанавы с участием Давида Бродского, Елены Мартыненко, Светланы Щедриной, Романа Зайдуллина и других можно будет увидеть на странице tv.fontanka.ru.
"В нашем спектакле действуют две группы персонажей: боги и люди. Мы не ставим спектакль про каких-то мифических эльфов, инопланетян, мы делаем его про людей, поэтому наделяем богов человеческими качествами", — рассказывает о постановке режиссёр.
Рекомендуемый возраст зрителей – 16+.
Онлайн-марафон "Без антракта" – это бесплатные живые трансляции из театров, концертных залов и музеев, а также из студии "Фонтанки" – для наших читателей.
"Фонтанка.ру"
Режиссер Роман Каганович вместе с драматургом Марией Огневой берет за основу историю реального сироты-инвалида, который первую часть жизни был лишен возможности контактировать с внешним миром, но смог выкарабкаться из детдомовской системы.
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С 19 марта в кино — «Тайная жизнь», новый фильм патриарха американского кино Терренса Малика, автора «Пустошей», «Дней жатвы» и «Тонкой красной линии». Действие происходит во время Второй Мировой в Австрии, главный герой — реальный персонаж, канонизированный католической церковью Франц Егерштеттер.
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