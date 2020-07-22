HBO взялся за приквел «Игры Престолов». Зрителей отбросят назад на века

Создатели приквела «Игры Престолов», сериала «Дом Драконов», сообщили, что приступили к проекту и ищут актёров на главные роли. Информацию изданию Insider подтвердил источник в HBO после того, как информация начала распространяться по фанатским блогам.

Известно, что действие развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов», а зрители узнают историю Дома Таргариенов. Режиссёром пилотной и нескольких первых серий станет Мигель Сапочник. Точные сроки реализации проекта и какие-либо подробности не разглашаются, но известно, что история будет основана на книге «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина. Роман написан от лица ученого из Ордена мейстеров. Рассказчик жил во времена Эйриса Безумного — последнего правителя Семи Королевств из династии Таргариенов. При этом представители HBO не говорили о том, что шоураннеры сохранят именно такой сюжет.

¡Si eres fan de #GameOfThrones ésto te encantará!

Ya que el día de ayer comenzaron a realizarse los casting para la precuela #HouseOfTheDragon , así que pronto tendremos noticias de ella. pic.twitter.com/stZx6mQiGs — GEEK TIME (@geektime_mx) July 21, 2020

Последняя серия восьмого и финального сезона «Игры Престолов» вышла в мае 2019 года, её посмотрели 19,3 миллиона пользователей, что сделало её самой рейтинговой в истории HBO. Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайс, которые работали над оригинальной сагой, не участвуют в производстве приквела. Другой проект под названием «Долгая ночь», из которого зрители должны были узнать тайну происхождения Белых Ходоков и увидеть, как мир погружается в хаос, сняли с производства в 2019 году.

«Фонтанка.ру»