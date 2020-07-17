Капитан Америка погонится за «Серым человеком». Создатели «Мстителей» снимут самый дорогой триллер в истории Netflix

17 июля 2020, 21:14
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Режиссёры «Мстителей: Финал» братья Энтони и Джо Руссо снимут шпионский триллер «Серый человек». Главные роли в истории о противостоянии двух наёмных убийц исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс.

Как 17 июля пишет Deadline, проект реализуют совместно с Netflix. Создатели намерены выделить на него свыше 200 миллионов долларов и в результате снять франшизу, сравнимую по масштабам со вселенной Джеймса Бонда. Таким образом «Человек в сером» должен стать самым дорогим фильмом за всю историю стримингового сервиса.

Уточняется, что главные персонажи «представляют две разные стороны ЦРУ». Как объяснил Джо Руссо, по сюжету, Крис Эванс по всему миру охотится за героем Райана Гослинга, бывшим агентом и убийцей, чтобы затем провернуть сделку на миллиард долларов. Когда-то они были коллегами.

Съёмки стартуют в Лос-Анджелесе в 2021 году. Известно, что действие некоторых эпизодов происходит за пределами США, поэтому точное расписание дальнейшей работы зависит от ситуации с COVID-19 и скорости открытия границ. Авторы надеются на однозначный успех «Серого человека», поэтому уже сейчас думают над продолжением.

Райан Гослинг снимался в «Бегущем по лезвию 2049» и в «Ла-Ла Ленде», Крис Эванс известен по роли Капитана Америка в мире супергероев Marvel.

Блокбастер «Мстители: Финал» братьев Руссо после выхода в июне 2019 года стал самым кассовым фильмом в истории, обогнал «Аватар» и заработал 2 790 216 193 доллара по итогам основного и дополнительного прокатов.

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