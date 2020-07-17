В 19.00 в эфире «Фонтанки» - финал международного онлайн-фестиваля джаза IDJazz Spb

17 июля 2020, 13:05
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17 июля в 19.00 «Фонтанка» покажет заключительный гала-концерт международного онлайн-фестиваля джаза IDJazz Spb 2020, который проводится эксклюзивно на сайте tv.fontanka.ru и в нашей группе ВКонтакте.

В этом проекте принимают участие мировые звезды музыки — лауреаты и номинанты Грэмми и других престижных премий как из России, так и из-за рубежа. А главным хэдлайнером будет Ришар Бона — знаменитый бас-гитарист. Именно сегодня он выйдет на виртуальную сцену фестиваля, который посвящен 100-летию со дня рождения великого джазмена Чарли Паркера.

Tony Momrelle
Tony Momrelle

Фото: предоставлено организаторами

Итак, сегодня, в заключительный вечер, с 19.00, вас ждут:

- Петербургский ансамбль Electricity Killed The Cat
– Миланская певица и автор песен Simona Severini
– Горячая петербургская «десятка» TenBitz
– Эстонский гитарист и композитор Олег Писсаренко, удостаивавшийся от местного радиовещания звания «музыканта года»
– Литовский гитарист Rihards Lībietis
– Британский певец Tony Momrelle
– Петербургская группа Добраночь, «специализирующаяся» на балкано-клезмерской музыке
– Знаменитый бас-гитарист Richard Bona (Камерун-США)

Заходите на сайт tv.fontanka.ru или в группу «Фонтанки» ВКонтакте и украсьте свой вечер джазом. При поддержке Комитета по культуре. 12+

«Фонтанка.ру»

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17 июля 2020, 09:34
Город оживает, люди выходят из дома, и на улицах возрождаются традиционные фестивали. Выбрали для вас одиннадцать вариантов, как провести этот уикенд. Послушайте звёзд джаза онлайн и офлайн, побывайте на концерте КняZz не выходя из машины, встретьтесь с Парфёновым и Раппопорт у экрана или проведите весь день с Маяковским.

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