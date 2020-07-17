В 19.00 в эфире «Фонтанки» - финал международного онлайн-фестиваля джаза IDJazz Spb

17 июля в 19.00 «Фонтанка» покажет заключительный гала-концерт международного онлайн-фестиваля джаза IDJazz Spb 2020, который проводится эксклюзивно на сайте tv.fontanka.ru и в нашей группе ВКонтакте.

В этом проекте принимают участие мировые звезды музыки — лауреаты и номинанты Грэмми и других престижных премий как из России, так и из-за рубежа. А главным хэдлайнером будет Ришар Бона — знаменитый бас-гитарист. Именно сегодня он выйдет на виртуальную сцену фестиваля, который посвящен 100-летию со дня рождения великого джазмена Чарли Паркера.



Tony Momrelle



Фото: предоставлено организаторами Tony MomrelleФото: предоставлено организаторами

Итак, сегодня, в заключительный вечер, с 19.00, вас ждут:

- Петербургский ансамбль Electricity Killed The Cat

– Миланская певица и автор песен Simona Severini

– Горячая петербургская «десятка» TenBitz

– Эстонский гитарист и композитор Олег Писсаренко, удостаивавшийся от местного радиовещания звания «музыканта года»

– Литовский гитарист Rihards Lībietis

– Британский певец Tony Momrelle

– Петербургская группа Добраночь, «специализирующаяся» на балкано-клезмерской музыке

– Знаменитый бас-гитарист Richard Bona (Камерун-США)

Заходите на сайт tv.fontanka.ru или в группу «Фонтанки» ВКонтакте и украсьте свой вечер джазом. При поддержке Комитета по культуре. 12+

«Фонтанка.ру»