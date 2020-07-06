«Мы приняли решение немного подождать». «Эрарта» этим летом не откроется
Музей современного искусства «Эрарта» в первый июльский понедельник рассказал, когда примет первых посетителей. Спешить здесь не намерены: датой открытия станет только 2 сентября.
«Несмотря на снятие ряда ограничений по работе музеев в Санкт-Петербурге, мы приняли решение немного подождать», – прокомментировали в музее.
Интересно, что в сентябре 2020 года «Эрарта» отметит свое 10-летие: музей на Васильевском острове открылся 30 сентября 2010 года. Праздник отметят аж девятью художественными проектами, в том числе новинками.
Во-первых, петербуржцев ждет возвращение ирландского «шляпника» Филипа Трейси. Его предыдущая выставка проходила в «Эрарте» в 2015 году. В новый проект войдут ее хиты новинки и другие произведения мастера, ранее не бывавшие в России.
Во-вторых, музей откроет фотовыставку шотландского мастера Гарри Бенсона, который снимал The Beatles и других легенд эпохи.
Гарри Бенсон “Битва подушками”. 3 часа ночи. Отель George V. Париж 1964
Фото: ©Harry Benson/ Courtesy Staley-Wise Gallery, New York. Предоставлено музеем "Эрарта"
Наконец, музей покажет голограммы корейского художника Хон Сонёна «Отсюда и в вечность».
В «Эрарте» также напомнили своим постоянным посетителям, что все действующие абонементы будут продлены на 170 дней – срок, который музей не работает.
Собрание «Эрарты» насчитывает 2800 единиц хранения — живопись, графика, скульптура, объекты, инсталляции. Это произведения, созданные российскими художниками во второй половине XX — начале XXI веков.
Напомним, 6 июля открылся целый ряд петербургских музеев, а в Париже после четырехмесячного перерыва начал работу Лувр.
«Фонтанка.ру»
«Саундтрек ХХ века»: 10 фильмов, которые мы полюбили благодаря музыке Эннио Морриконе
Новости
-
-
06 июля 2020 - «Мы приняли решение немного подождать». «Эрарта» этим летом не откроется
-
06 июля 2020 - «Больше пяти не собираться». Гатчина назвала сроки открытия дворцов с «докарантинными» ценами
-
06 июля 2020 - Открылся Лувр: билеты — в один конец, у Моны Лизы — собственная очередь
-
06 июля 2020 - Гергиев опять открывает Мариинку — пустят уже вдвое больше зрителей
-
03 июля 2020 - «В наших глазах закрытая дверь». Группа «Кино» отметила «обнуление» символической песней Цоя
Статьи
-
-
01 июля 2020, 13:50Даже если кинотеатры откроются в середине июля, там всё равно нечего будет смотреть – крупные релизы уже сдвинули на август. Зато ТВ и стриминг приготовили зрителям самые разные проекты: японское «Проклятие», «Без гражданства» из Австралии, «Двенадцать» от бельгийцев, российский «Текст». Ну и запуск нового американского стрим-сервиса — Peacock. «Фонтанка» выбрала 11 лучших телесериалов июля-2020.
-
30 июня 2020, 05:25Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 29 июня подтвердил, что кинотеатры откроются 15 июля. Бизнес оптимизма не разделил, предупредив, что подготовка к открытию займет месяц. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин объяснил «Фонтанке», так ли это и какова ситуация в Петербурге.
-
29 июня 2020, 16:08Утро понедельника «Новая Голландия» встретила открытыми дверями — и почти полным отсутствием посетителей. Придя через 10 минут после открытия, корреспондент «Фонтанки» первым оставил следы на разровненных граблями дорожках парка. Естественно, следы эти легли в направлении Дома 12: из бывших складов леса это здание первым прошло реставрацию.
-
-
-
-
25 июня 2020, 10:13
-
22 июня 2020, 15:44