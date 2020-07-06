«Мы приняли решение немного подождать». «Эрарта» этим летом не откроется

Музей современного искусства «Эрарта» в первый июльский понедельник рассказал, когда примет первых посетителей. Спешить здесь не намерены: датой открытия станет только 2 сентября.

«Несмотря на снятие ряда ограничений по работе музеев в Санкт-Петербурге, мы приняли решение немного подождать», – прокомментировали в музее.

Интересно, что в сентябре 2020 года «Эрарта» отметит свое 10-летие: музей на Васильевском острове открылся 30 сентября 2010 года. Праздник отметят аж девятью художественными проектами, в том числе новинками.

Во-первых, петербуржцев ждет возвращение ирландского «шляпника» Филипа Трейси. Его предыдущая выставка проходила в «Эрарте» в 2015 году. В новый проект войдут ее хиты новинки и другие произведения мастера, ранее не бывавшие в России.

Во-вторых, музей откроет фотовыставку шотландского мастера Гарри Бенсона, который снимал The Beatles и других легенд эпохи.



Гарри Бенсон “Битва подушками”. 3 часа ночи. Отель George V. Париж 1964



Фото: ©Harry Benson/ Courtesy Staley-Wise Gallery, New York. Предоставлено музеем "Эрарта" Гарри Бенсон “Битва подушками”. 3 часа ночи. Отель George V. Париж 1964Фото: ©Harry Benson/ Courtesy Staley-Wise Gallery, New York. Предоставлено музеем "Эрарта"

Наконец, музей покажет голограммы корейского художника Хон Сонёна «Отсюда и в вечность».

В «Эрарте» также напомнили своим постоянным посетителям, что все действующие абонементы будут продлены на 170 дней – срок, который музей не работает.

Собрание «Эрарты» насчитывает 2800 единиц хранения — живопись, графика, скульптура, объекты, инсталляции. Это произведения, созданные российскими художниками во второй половине XX — начале XXI веков.

Напомним, 6 июля открылся целый ряд петербургских музеев, а в Париже после четырехмесячного перерыва начал работу Лувр.

«Фонтанка.ру»