Киану Ривз выставил встречу в Zoom на аукцион. За 15 минут с актером уже предлагают 3,5 миллиона рублей
Актер Киану Ривз принимает участие в благотворительных торгах. Беседа в Zoom длительностью в 15 минут должна стать наградой для того, кто предложит за интернет-встречу большую сумму. Вырученные деньги пойдут детскому реабилитационному лагерю в американском штате Айдахо для детей с онкологическими заболеваниями и их семей.
Торги продолжаются до 22 июня. По условиям лота, звонок в Zoom должен состояться на неделе, которая начнется 6 июля (более точное время будет назначено по обоюдной договоренности). В случае неприемлемого поведения собеседника сеанс связи могут прекратить. Деньги за встречу вернуть нельзя, перепродать лот тоже.
Фото: crgauction2020.ggo.bid
На момент написания новости за беседу с актером уже предлагали порядка 3,5 миллиона в пересчете на рубли (50 тысяч долларов).
Напомним, в феврале 2020 года начались съемки четвертого фильма «Матрица», и Киану Ривз снова играет Нео. В Instagram уже появлялись кадры со съемочной площадки.
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