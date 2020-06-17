Киану Ривз выставил встречу в Zoom на аукцион. За 15 минут с актером уже предлагают 3,5 миллиона рублей Версия для печати Tweet

Актер Киану Ривз принимает участие в благотворительных торгах. Беседа в Zoom длительностью в 15 минут должна стать наградой для того, кто предложит за интернет-встречу большую сумму. Вырученные деньги пойдут детскому реабилитационному лагерю в американском штате Айдахо для детей с онкологическими заболеваниями и их семей.

Торги продолжаются до 22 июня. По условиям лота, звонок в Zoom должен состояться на неделе, которая начнется 6 июля (более точное время будет назначено по обоюдной договоренности). В случае неприемлемого поведения собеседника сеанс связи могут прекратить. Деньги за встречу вернуть нельзя, перепродать лот тоже.





Фото: crgauction2020.ggo.bid Фото: crgauction2020.ggo.bid

На момент написания новости за беседу с актером уже предлагали порядка 3,5 миллиона в пересчете на рубли (50 тысяч долларов).

Напомним, в феврале 2020 года начались съемки четвертого фильма «Матрица», и Киану Ривз снова играет Нео. В Instagram уже появлялись кадры со съемочной площадки.

«Фонтанка.ру»