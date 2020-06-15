Стали известны новые даты «Евровидения»
Организаторы «Евровидения» назвали даты следующего международного конкурса песни. Финал состоится 22 мая 2021 года, а полуфиналы — 18 и 20 мая. Напомним, местом проведения остается Роттердам — об этом было объявлено на специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое заменило конкурс в 2020 году.
О новых датах поклонникам шоу сообщили на официальном сайте проекта.
В ближайшее время команде предстоит решить, какие элементы, задуманные на 2020-й, сохранят в будущем, а что поменяют (напомним, согласно регламенту шоу, песни этого года «ехать» на конкурс в следующем не могут, а вот выбор музыкантов остается за страной).
«Сцену мы оставляем, потому что она уже готова, а в остальном, многое зависит от того, что мы сможем себе к тому времени позволить, кто будет в это время свободен, и что будет соответствовать духу 2021 года», — рассказал исполнительный продюсер шоу Ситсе Баккер.
Ранее группа Little Big, которая считалась одним из фаворитов конкурса этого года, приняла участие в специальном шоу «Евровидения», которое прошло взамен отмененного из-за коронавируса ежегодного фестиваля.
«Фонтанка.ру»
Бредовая работа — кто её придумал, и почему вы, возможно, её делаете
Новости
-
-
15 июня 2020 - Стали известны новые даты «Евровидения»
-
15 июня 2020 - «С сожалением сообщаем». В парках напомнили, что в ближайшее время посетителей не пустят
-
13 июня 2020 - В игре Minecraft появилась копия БДТ. В виртуальном театре покажут первый Minecraft-спектакль в России
-
11 июня 2020 - «Ни о какой доступности к кислороду и речи быть не может». Александр Сокуров прочел монолог врача Покровской больницы
-
11 июня 2020 - Петербургские музеи-заповедники об открытии 16 июня: «Ждём решения городских властей»
Статьи
-
11 июня 2020, 10:57«Манеж» вместил 80 лет нашей истории глазами иностранцев и теперь ждет разрешения на открытие выставки. Фотографии иностранных репортеров международного агентства Magnum показывают Советский Союз и Россию с 1940-х и до эпидемии коронавируса.
-
03 июня 2020, 13:31Коронавирус прекратил международное авиасообщение, перекрыл все летние туристические маршруты, но никто не мешает отправиться в Италию, Францию или на Кубу. Для этого всего лишь нужно открыть на нужной странице правильную книгу. Отобрали для вас пять новинок 2020 года о путешествиях — охотимся на червей с Дмитрием Быковым, пробираемся в Северную Корею, поднимаемся в горы и следим за приключениями Эдуарда Лимонова.
-
01 июня 2020, 13:15Начинается антиCOVIDное лето, и, если вы рвётесь из самоизоляции на улицу, не забудьте с собой любимые гаджеты – и тогда с вами будут адвокат Перри Мэйсон, киллер Надежда, Виктор и прочие Чики. «Фонтанка» выбрала 11 лучших телесериалов июня, и почти все они с VOD-платформ – стриминг окончательно растоптал кинопрокат.
-
29 мая 2020, 12:41В интервью «Фонтанке» гитарист и соавтор «Кино» Юрий Каспарян рассказал о параллелях между прошлым и настоящим, издании неизвестного альбома и способах не сойти с ума в повторяющейся реальности.
-
-
-
-
-