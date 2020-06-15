Стали известны новые даты «Евровидения»

Организаторы «Евровидения» назвали даты следующего международного конкурса песни. Финал состоится 22 мая 2021 года, а полуфиналы — 18 и 20 мая. Напомним, местом проведения остается Роттердам — об этом было объявлено на специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое заменило конкурс в 2020 году.

О новых датах поклонникам шоу сообщили на официальном сайте проекта.

В ближайшее время команде предстоит решить, какие элементы, задуманные на 2020-й, сохранят в будущем, а что поменяют (напомним, согласно регламенту шоу, песни этого года «ехать» на конкурс в следующем не могут, а вот выбор музыкантов остается за страной).

«Сцену мы оставляем, потому что она уже готова, а в остальном, многое зависит от того, что мы сможем себе к тому времени позволить, кто будет в это время свободен, и что будет соответствовать духу 2021 года», — рассказал исполнительный продюсер шоу Ситсе Баккер.

Ранее группа Little Big, которая считалась одним из фаворитов конкурса этого года, приняла участие в специальном шоу «Евровидения», которое прошло взамен отмененного из-за коронавируса ежегодного фестиваля.

«Фонтанка.ру»