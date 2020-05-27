Сегодня в эфире #безантракта: DrumПарад ко Дню города, Фестиваль тюльпанов, Михаил Трофименков о кинозвездах-шпионах

День города Петербург будет гулять громко: барабанщики иначе не могут и не хотят. В 11.55 начнем #безантракта трансляцию из Петропавловской крепости. После выстрела пушки зрителей ждет парад музыкантов из девяти стран и 44 городов и установление мирового рекорда по «самой массовой одновременной игре на ударных инструментах в режиме онлайн». Среди инструментов будут экзотические, этнические — даже шаманские бубны. В общем, главное мероприятие — в условиях отсутствия вечернего фейерверка. 12+

Следующий эфир — в 14.00 — тоже из Петропавловской крепости, но уже из Музея истории денег. Экскурсию «Петербургские монеты» проведет кандидат исторических наук Андрей Богданов, руководитель сектора выставочного комплекса АО «Гознак». Зрителям покажут петербургские монеты, выпущенные еще при Петре I, и инструменты для их чеканки. Экскурсовод расскажет, где еще, кроме Петропавловской крепости, в Петербурге и его пригородах выпускали монеты, и покажет редкие образцы из платины. 6+

В 15.00 вас ждет небольшой, но яркий эксклюзивный репортаж «Фонтанки» из ЦПКиО. В этом году Елагин остров, как и прежде, должен был порадовать петербуржцев пестрыми коврами тюльпанов. Их высадили еще осенью, когда никто не знал о грядущем коронавирусе, и — природе не прикажешь, этот фестиваль отложить не было никакой возможности. Оператор «Фонтанки» побывал в парке и заснял для вас всю красоту, чтобы вы могли почувствовать себя среди цветов. 0+

В 17.00 — очередная лекция ведущего кинокритика России Михаила Трофименкова — из студии «Фонтанки». В этот раз тема — «Шпионы, которых мы любим. От Греты Гарбо до Владимира Познера-старшего и Михаила Козакова. Кинозвезды на службе британской, немецкой и советской разведок». 18+

А в 18.00 впервые в истории #безантракта посмотрим эфир спецпроекта БДТdigital. Пианист Владимир Розанов в прямом эфире исполнит произведения из фильмов Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: синий», «Декалог» и «Двойная жизнь Вероники» и расскажет о необычном композиторе Ван ден Буденмайере, который жил в Голландии XVIII века, но при этом продолжает сочинять до сих пор. 16+

Если опоздаете на какой-то их этих эфиров — ищите записи в разделах нашей библиотеки #безантракта. Там уже собрано много интересного: эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»