Сергей Жилин приглашает на JazzМарафон на сайте #безантракта 30 апреля, чтобы помогать врачам

Народный артист России, пианист, лидер музыкальных коллективов, объединенных названием «Фонограф», — Сергей Жилин обратился к слушателям с приглашением на JazzМарафон «Фонтанки.ру», где он будет хедлайнером.

30 апреля с 15.00 и до позднего вечера вас ждут выступления звезд. В записи и в прямом эфире на площадке «Дворца Олимпия» — партнеров марафона, будут играть три с половиной десятка коллективов и сольных исполнителей. Среди них, кроме самого Сергея Жилина, — Игорь Бутман, Давид Голощекин, Владимир Волков, Дебора Браун, Кэтрин Рассел, Интарс Бусулис и многие другие. Полный список участников вы можете посмотреть здесь.

Самое главное: наш JazzМарафон — благотворительный: поэтому, бесплатно слушая выступления артистов, не забывайте жертвовать любые суммы для Фонда профилактики рака «Не напрасно», у которого действует антиковидный проект. Фонд временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. Для больниц закупается все необходимое, в том числе средства индивидуальной защиты для врачей. При переводе денег на определенные суммы на странице прямо по ходу марафона вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.

«Фонтанка.ру»