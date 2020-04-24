VK Fest переходит в онлайн. Самый популярный городской фестиваль Петербурга проведут в трансляции Версия для печати Tweet

Команда «ВКонтакте» и Radio Record отказалась от традиционного формата проведения VK Fest. Событие, которое должно было пройти 18-19 июля 2020 года в Парке 300-летия Петербурга, состоится в качестве семидневной трансляции с 14 по 21 мая.

«Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest. Зрители увидят выступления любимых артистов и блогеров, а также смогут поучаствовать в различных активностях», – отмечают организаторы. Лайн-ап пока неизвестен, но его вскоре опубликуют.

Все купленные на 2020 год билеты остаются действительными на 2021 год. Уже известны и даты события: 24 и 25 июля 2020 года в парке 300-летия Петербурга. Как проходил VK Fest в 2019 году, смотрите в нашем фоторепортаже. По сведениям организаторов, тогда событие собрало 95 тысяч человек. Они позиционируют VK Fest как самый популярный городской open-air в России.

«Фонтанка.ру»

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