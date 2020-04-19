Умер Александр Кабаков — автор повести «Невозвращенец»
Журналист и писатель Александр Кабаков умер в возрасте 76 лет. Об этом вечером 18 апреля в Facebook сообщил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников. «Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи», — отметил он.
Кабаков родился в 1943 году в Новосибирске, с 1972 года работал в газете «Гудок», во время перестройки сотрудничал с «Московскими новостями», в конце 1990-х перешёл в «Коммерсантъ». В 1988-м Кабаков написал своё главное прозаическое произведение, «Невозвращенец»: повесть-антиутопия о жизни в Москве 1993 года во многом предсказала события в стране. К главному герою приходят два сотрудника секретных служб, именующие себя «редакторами», и отправляют в будущее — выясняется, что в 1993-м по бывшей столице СССР ездят танки, едва ли не легально разрешена продажа оружия, товары первой необходимости выдаются по талонам, а политическая арена страны «населена» множеством мелких партий вроде Христианско-Демократической Партии Закавказья.
на литературной ярмарке non/fiction, 2009 год
Фото: Rodrigo Fernández - Own work, commons.wikimedia.org
В 1991 году фильм по «Невозвращенцу» снял петербургский режиссёр Сергей Снежкин (съемки вели «Ленфильм» и студия «Троицкий мост»). Другое крупное произведение Кабакова — направленный против КГБ роман «Подход Кристаповича» — также экранизировано: драму по мотивам текста под названием «Десять лет без права переписки» снял в 1990-м Владимир Наумов.
Кабаков в 2006 году занял второе место на литературной премии «Большая книга» за роман «Всё поправимо».
«Фонтанка.ру»
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