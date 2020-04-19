Сегодня в эфире #безантракта: «Дюймовочка», «экзотическая» опера Бизе, Игорь Корнелюк

Воскресенье не будем перегружать большим количеством информации. Эфиров проекта #безантракта будет всего пять, но насыщенных.

В 13.00 насладимся итальянским искусством в Эрмитаже и, в частности, произведениями Джованни Батиста Тьеполо. 6+

В 14.00 перенесемся в Музей истории религии — старший научный сотрудник Александр Карпов изложит краткую историю патриаршества. 6+

В 15.00 — детский час: смотрим музыкально-визуальный спектакль «Дюймовочка» с песчаной анимацией. Сказку читает актриса Наталья Круглова в музыкальном сопровождении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. 6+

В 16.30 романтическая опера для слушателей постарше: театр «Санктъ-Петербургъ Опера» эксклюзивно предоставил запись оперы Ж. Бизе «Искатели жемчуга» в постановке режиссера Юрия Александрова и художника Вячеслава Окунева. Сюжет — любовный треугольник в экзотическом антураже Цейлона. Спектакль сыгран 10 ноября 2019 года во время гастролей театра на сцене «Астана Оперы». 12+





Фото: скриншот с сайта spbopera.ru Фото: скриншот с сайта spbopera.ru

А в 19.00 начнется «Домашний концерт Игоря Корнелюка». Певец и композитор, подаривший нам «Город, которого нет», и музыку к сериалу Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», исполнит свои сочинения и ответит на вопросы аудитории в прямом эфире. 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»