Сегодня в эфире #безантракта: «Дюймовочка», «экзотическая» опера Бизе, Игорь Корнелюк
Воскресенье не будем перегружать большим количеством информации. Эфиров проекта #безантракта будет всего пять, но насыщенных.
В 13.00 насладимся итальянским искусством в Эрмитаже и, в частности, произведениями Джованни Батиста Тьеполо. 6+
В 14.00 перенесемся в Музей истории религии — старший научный сотрудник Александр Карпов изложит краткую историю патриаршества. 6+
В 15.00 — детский час: смотрим музыкально-визуальный спектакль «Дюймовочка» с песчаной анимацией. Сказку читает актриса Наталья Круглова в музыкальном сопровождении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. 6+
В 16.30 романтическая опера для слушателей постарше: театр «Санктъ-Петербургъ Опера» эксклюзивно предоставил запись оперы Ж. Бизе «Искатели жемчуга» в постановке режиссера Юрия Александрова и художника Вячеслава Окунева. Сюжет — любовный треугольник в экзотическом антураже Цейлона. Спектакль сыгран 10 ноября 2019 года во время гастролей театра на сцене «Астана Оперы». 12+
Фото: скриншот с сайта spbopera.ru
А в 19.00 начнется «Домашний концерт Игоря Корнелюка». Певец и композитор, подаривший нам «Город, которого нет», и музыку к сериалу Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», исполнит свои сочинения и ответит на вопросы аудитории в прямом эфире. 18+
Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.
«Фонтанка.ру»
Онлайн-концерт «Сплина», «Дау», Билли Айлиш, «Русские грузины» Парфенова: Лучшие онлайн-развлечения на выходные 17 – 19 апреля
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