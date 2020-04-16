«Построим новый мир вместе». MusicAeterna Теодора Курентзиса запускает собственную цифровую платформу

Семейство коллективов MusicAeterna Теодора Курентзиса возвращается к слушателям — в онлайн-формате. Анонс нового проекта появился утром 16 апреля в соцсетях. Запуск цифровой платформы musicaeterna.world запланирован на 23 апреля.

Подробностей представители объединения пока не раскрывают, — впрочем, секретность характерна для MusicAeterna. «Вы спрашивали — где musicAeterna? Почему мы молчим? Мы искали место нашему голосу, не желая, чтобы он растворился в шуме других, свое звучание в виртуальном мире и в новой реальности», — отмечает коллектив.

«Что это будет? Концертный зал? Лекторий? Онлайн-энциклопедия? В первую очередь, наше с вами сообщество /…/ Начнем строить новый мир musicAeterna вместе», — добавляют в MusicAeterna.





Фото: скриншот из сообщества Теодора Курентзиса в Facebook Фото: скриншот из сообщества Теодора Курентзиса в Facebook

Напомним, всемирно известный дирижер Теодор Курентзис переехал в Петербург в 2019 году, выбрав репетиционной площадкой Дом Радио. На первом концерте маэстро в статусе горожанина у зрителей отбирали телефоны.

«Фонтанка.ру»