Блокадным трамваям не страшен коронавирус: вагоны вышли на маршрут на один день

В 1942 году, 15 апреля, в Ленинграде был пущен блокадный трамвай. В память об этом 15 апреля 2020-го музейные вагоны МС и ЛМ-33 – реплики блокадных – вышли на рейс по центру города и подъехали к «Блокадной подстанции» на Фонтанке. Акция состоялась в момент, когда все другие события отменяются на фоне эпидемии коронавируса, а культурные площадки закрыты.

«За пуском трамвайного движения в блокадном Ленинграде последовало его дальнейшее развитие, и это помогло оживить город, – напоминает директор Музея городского электрического транспорта Кирилл Нюквист. – Как мы знаем из записок немецких офицеров, именно это заставило их успомниться в успехе своих действий: где это видано, чтобы город был в кольце, но, несмотря на это, во время осады внутри города был запущен трамвай?»

Акция памяти 15 апреля — первая в череде запланированных в рамках проекта «Кабель жизни» (так называли электрический кабель, проложенный по дну Ладожского озера в годы блокады). Финалом должен стать новый ретропарад — «Трамвай Победы». Пунктом назначения парада четырех именных трамваев — «Волхов», «Кобона», «Новая Ладога» и «Ленинград» — вновь станет Блокадная подстанция. Как именно будет проводиться событие в Петербурге в условиях коронавируса, организаторы пока не уточняют.

Инициаторы проекта «Кабель жизни» — петербургский «Горэлектротранс» и Музей городского электрического транспорта, Цирк на Фонтанке (в его ведении находится «Блокадная подстанция») и Музей циркового искусства», а также «Ленсвет» и музейное агентство Ленинградской области.

«Фонтанка.ру»