Сегодня в эфире #безантракта: онлайн-марафон Dance Open — балет «Кармина Бурана», симфонии Шостаковича и Сибелиуса

Сегодня наш эфир будет коротким — надо же, наконец, дать вам время отвлечься от экранов после вчерашнего марафона #минусвирус, который, к слову, можно пересмотреть хотя бы частично в нашей текстовой трансляции. В скором времени мы выложим видеозапись.

Ну а пока для вас — день классики. В 14.00 мы перенесемся в Большой зал Филармонии. Его двери для вас распахнутся с программой «Первые симфонии Дмитрия Шостаковича и Яна Сибелиуса». Это будет запись концерта дирижера Лейфа Сегерстама с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром. Солисты: Чингиз Османов, Александр Шмелев (первые скрипки), Юлия Баранова (вторая скрипка), Маргарита Елизарова (альт), Юлия Молчанова (виолончель), Людмила Хотеева (контрабас), Наталья Данилина (флейта), Вячеслав Карташев (гобой), Семен Сердюков (кларнет), Евгений Галахов (фагот), Сергей Волощук (валторны), Михаил Дружинин (труба), Артем Курепов (тромбон), Роман Самойленко (туба), Иван Александров (фортепиано), Галина Тимофеева (арфа), Эльвира Старшова (ударные). Звукорежиссер — Борис Алексеев. Запись от 24 февраля 2020 года. 12+.

А в 19.00 наш марафон #безантракта объединится с онлайн-марафоном Dance Open. Вы увидите балет «Кармина Бурана» Клода Брюмашона в исполнении балета Большого театра Женевы. «В контексте последних событий, переживаемых людьми, этот спектакль «звучит» поистине терапевтически. Тяжесть бытия, агрессия и отчаяние здесь поданы сквозь смягчающий художественный фильтр — смотреть можно в упор, больно не будет, а страх и подавленность нужно прожить и пережить, чтобы стать сильнее», — отмечают организаторы показа, добавляя, что «безграничная в своей мощи сила жизни все равно победит». 12+.

«Фонтанка.ру»