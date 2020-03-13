Куда пойти 13-15 марта: Звягинцев, «Рекон», День Святого Патрика, лекция об эпидемиях в искусстве

13 марта 2020, 09:33

В этот уик-энд посмотрите выставку книг Сальвадора Дали или премьеру «Горемычных танцев» Театра ТРУ, побывайте на фильме об Артемии Троицком и обсудите ленту с самим критиком, а еще узнайте, как и над чем шутят медики.

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