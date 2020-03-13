Коронавирус победил женщину-воина. Премьеру «Мулан» отложили на неопределённый срок

Игровой фильм «Мулан» по мотивам одноименного диснеевского мультика не выйдет 27 марта. Премьеру отменили из-за коронавируса, сообщила в Instagram режиссёр Ники Каро.

«Наши сердца — с каждым, кто столкнулся с вирусом, и мы надеемся, что боевой дух Мулан вдохновит тех, кто работает, чтобы мы были в безопасности», — отмечается в посте. Новой даты релиза Ники Каро не сообщает, подчеркивая лишь, что команда ленты должна «пока отложить релиз».





Фото: скриншот instagram.com/nikicaro/ Фото: скриншот instagram.com/nikicaro/

Напомним, «Мулан» — игровая адаптация мультфильма, вышедшего в 1998 году. Согласно синопсису, это «история о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай». Главную роль исполнила актриса Лю Ифэй, а песню к ленте записала Кристина Агилера.

Ранее западные кинопроизводители объявили о переносе премьер картин «Форсаж 9» и «Тихое место 2». Из-за коронавируса пострадал и «Джеймс Бонд», чья 25-я часть «Не время умирать» вместо апреля выйдет лишь в ноябре.

«Фонтанка.ру»