Закрылось креативное пространство «Ткачи»

В группе креативного простарнства «Ткачи» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о закрытии площадки.

«Дорогие друзья! Креативное пространство ТКАЧИ завершило свою работу. Мы больше не сдаём пространство под мероприятия. Спасибо за то, что были с нами!» — обратились представители проекта к подписчикам.

Многие огорчены известием. «У вас была хорошая площадка и проходили интересные культурные события! — написала подписчица Елена. — Вы действительно были самыми креативными и интересными! Жаль, очень жаль».

«Легенды уходят», — вторит ей Глеб.

Как сообщает «Собака.ру» со ссылкой на «Петербургский дневник», кластер был продан сети бизнес-центров «Сенатор».

Напомним, креативное пространство «Ткачи» располагалось в реконструированном здании прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова на набережной Обводного канала. Оно занимало площадь свыше 10 тысяч квадратных метров, не считая прилегающей территории. Частный проект презентовали как «силиконовую долину» петербургских творческих индустрий. Там работали магазины, шоу-румы, помещения занимали офисы и лекционные залы, а также публичное пространство. Там проходили выставки, фестивали, концерты, спектакли, модные показы.

«Фонтанка.ру»