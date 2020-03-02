Директор итальянского музея отменил лекцию в «Манеже»

Директор Национального археологического музея Неаполя Паоло Джулиерини отменил визит в Петербург и лекцию в «Манеже». Встреча под названием «Национальный археологический музей Неаполя: от сокровищницы Помпеев к открытому для всего мира музею» должна была пройти 3 марта.

Предполагалось, что посещение паблик-тока, модератором на котором должен был выступить ректор петербургской Академии художеств Семен Михайловский, будет бесплатным для слушателей. Ее соорганизатором выступал Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее стало известно, что из-за коронавируса закрылся Лувр, а в Париже отменили книжный салон.

«Фонтанка.ру»